Benfica goleia Belenenses com hat trick de Jair

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jair Monteiro, com um hat trick, foi a figura da goleada (4-1) do Benfica ao Belenenses. A equipa de Tiago Pina entrou a dominar, mas o golo inaugural, o primeiro da conta pessoal de Jair Monteiro, surgiu apenas aos 40 minutos.

Após o descanso, o Belenenses equilibrou e empatou (56’) por Francisco Ventura, de penálti. Mas o Benfica reassumiu o comando e sentenciou a partida com mais dois golos de Jair Monteiro (70’ e 80’) e outro de Tiago Pinto (89’).

Dragão dá espetáculo

O FC Porto goleou (4-1) e deu espetáculo na visita ao Sp. Braga. Rodrigo Mora (3’) abriu o ativo num remate forte e colocado e os minhotos empataram de penálti. Antes do intervalo os dragões voltaram para a frente já na 2ª parte João Teixeira bisou de penálti. Perto do fim, um momento mágico de Tiago Sousa, que fez um belo chapéu do meio-campo.