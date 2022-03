Benfica goleia e volta ao topo

Na conclusão da 13ª jornada da 2ª fase (Série Sul) do campeonato nacional de Juvenis, o Benfica venceu (4-1) o V. Setúbal. As águias regressam, assim, ao topo da tabela, embora com os mesmos pontos (33 pontos) que o Sporting, mas em vantagem no confronto direto. Depois dos primeiros 15 minutos, o médio João Veloso inaugurou o marcador para a equipa comandada por Filipe Coelho. Na segunda parte, Rafael Luís, Alfa Baldé e João Costa fizeram os restantes golos encarnados, enquanto André Gomes fez o golo de honra dos sadinos, que seguem no 4º posto da classificação, com 20 pontos.