Benfica goleia Portimonense (7-0) e segue invicto

Apenas um golo na primeira parte e uns segundos 45 minutos de luxo, com os restantes seis tentos, deram ao Benfica a sétima vitória... em sete jogos na Série D do Campeonato Nacional de Juvenis. O alvo desta ronda foi o Portimonense, terceiro classificado.





Miguel Pinto abriu as hostilidades aos 19’. Após o intervalo, João Tomé e João Resende bisaram; Manuel Campos fez o terceiro e Gonçalo Negrão fechou a contagem. As águias seguem invictas e com o melhor ataque (32 golos). Na próxima jornada, deslocam-se a Palmela para defrontar o Vitória de Setúbal.