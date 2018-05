O Benfica alcançou um robusto triunfo este sábado, no Seixal, diante do V. Guimarães, na 4ª jornada da fase de apuramento do campeão no Nacional de Juvenis. Os encarnados venceram a partida, por 8-2, e estão no segundo lugar da tabela classificativa, a dois pontos do líder FC Porto.1-0 - Bernardo Silva, aos 17'2-0 - Alexandre Penetra, aos 18'3-0 - Gonçalo Ramos, aos 28'4-0 - Hugo Nunes, aos 44'4-1 - André Neves, aos 48'5-1 - Hugo Nunes, aos 55'6-1 - Hugo Nunes, aos 65'7-1 - Francisco Saldanha, aos 67'7-2 - Fábio Costa, aos 74'8-2 - Gonçalo Gomes, aos 80+1'

Autores: José Pina