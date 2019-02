Benfica goleia V. Setúbal e consolida liderança

O Benfica recebeu e venceu esta sexta-feira o V. Setúbal, por 5-0, em jogo da 9.º jornada da Série Sul do Campeonato Nacional de Juvenis.Filipe Cruz abriu o marcador aos 16 minutos, com Henrique Araújo a fazer o 2-0 aos 37'. Ainda antes do intervalo, aos 41', o mesmo Henrique Araújo bisou na partida.Já na 2.ª parte, Diogo Nascimento dilatou a vantagem dos encarnados para 4-0 aos 47 minutos. Filipe Cruz, que também bisou na partida, fechou a marcha do marcador nos 5-0 aos 63 minutos.Com este resultado, o Benfica consolida a liderança da Série Sul no Nacional de Juvenis, com 25 pontos, mais cinco do que o Sporting, 2.º classificado, que amanhã defronta o Loures (11 horas).