Benfica sagra-se bicampeão nacional de juvenis

O Benfica derrotou o Sp. Braga, por 5-1, e revalidou o título nacional de juvenis na antepenúltima jornada da fase final do campeonato. A jogarem no Seixal - com as bancadas bem compostas -, os encarnados não sentiram grandes dificuldades para dominarem a partida.A formação da casa abriu o ativo aos 20 minutos, por intermédio de Tomás Araújo, e dilatou 5 minutos depois por Henrique Pereira. Henrique Araújo fez o 3-0, aos 31', e foi com este resultado no marcador que as equipas recolheram ao intervalo.Na segunda parte os minhotos entraram melhor e reduziram, por intermédio de Telmo, na marcação de uma grande penalidade. Mas os encarnados marcaram novamente, aos 60', com Paulo Bernardo a finalizar uma vistosa jogada atacante da equipa da casa.Aos 69' Henrique Araújo bisou e acabou por fixar o resultado final (5-1).