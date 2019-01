O Benfica empatou em casa com o Sporting (1-1) em jogo da 6.ª jornada do Campeonato Nacional de Juvenis (2.ª Fase, Série Sul).Os leões adiantaram-se no marcador aos 23' por Gonçalo Batalha, com assistência de Bruno Tavares a partir do flanco esquerdo. As águias chegaram ao empate aos 60' com um golo de Gerson.