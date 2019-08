Benfica vence Cova da Piedade no Seixal

O Benfica venceu este sábado a equipa do Cova da Piedade por 4-1, na jornada inaugural da série D do campeonato nacional de juvenis.João Resende foi o grande destaque do encontro, ao marcar três golos, aos minutos 8, 23 e 55.O Cova da Piedade ainda reduziu o marcador para 3-1 por intermédio de Tomás Andrade aos 62 minutos. Poucos minutos depois, o marcador iria voltar a mexer, já que aos 69 minutos, Manuel Campos restabeleceu a vantagem de três golos e fechou o placard do encontro em 4-1.Com esta vitória o Benfica consegue os primeiros três pontos da época 2019/20.