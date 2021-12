Benfica vence dérbi com o Sporting no Seixal

O Benfica venceu este sábado o dérbi de juvenis contra o Sporting, por 3-2, num encontro referente à 5.ª jornada da Zona Sul da fase de apuramento do campeão do escalão. No Seixal, o leão sofreu o primeiro desaire da referida ronda e também os primeiros golos e perdeu a liderança da prova (as águias têm 11 pontos, mais 2 do que os rivais). Ainda assim, note-se que o Sporting tem uma partida em atraso, que poderá valer o regresso à liderança em caso do triunfo.A jogar em casa, o Benfica entrou a vencer com um penálti de Rafael Luís. O Sporting reagiu e conseguiu a igualdade aos 19', por Vivaldo Semedo. O encontro seguiu 'calmo', até que aos 35' João Rego recolocou as águias na frente. Aos 44', Vivaldo Semedo empatou novamente a partida, antes de, já nos descontos, Leonardo Barroso marcou na própria baliza e fixou o 3-2 final.