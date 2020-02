Benfica vence em Leiria com bis de João Resende

Um bis de João Resende, já na reta final da partida, desbloqueou o triunfo do Benfica na visita a uma aguerrida U. Leiria. Sem surpresa, as águias dominaram, mas a falta de pontaria dos avançados e uma exibição inspirada de Cabral foram adiando a confirmação da supremacia da equipa de Filipe Coelho.

Os visitantes procuraram trabalhar bem os lances no último terço e recorreram aos corredores para dar largura ao ataque. João Resende surgiu na cara do guarda-redes para abrir o ativo aos 74’ e bisou num lance dividido, aos 88’. Em cima do apito final, Rodrigo Matos ‘encostou’ para o 3-0.

Mais a norte, o FC Porto derrotou o Boavista e reforçou a condição de líder. Vasco Sousa e Umaro Candé deram vantagem ainda na primeira parte e Ricardo Reis fechou o marcador com um potente remate, sem hipóteses para Rafa Flores.