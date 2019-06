Benfica vence FC Porto a fechar o campeonato

Na 10ª e última jornada da 3ª fase do campeonato de Juvenis, o Benfica, já consagrado bicampeão nacional, recebeu no Caixa Futebol Campus o FC Porto e fechou o campeonato com a nona vitória (1-0) em 10 jogos.





Aos 29', as águias fizeram o único golo do jogo, por Henrique Araújo, após cruzamento-remate de Jeremy Sarmiento. Com esta vitória, a formação comandada por Luís Araújo termina a 3ª fase com a melhor defesa e possivelmente o melhor ataque, com 28 golos marcados e apenas seis sofridos. Os dragões acabam em segundo lugar.