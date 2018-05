Continuar a ler

Resultados da 5.ª jornada



Sp. Braga-Belenenses, 2-0

V. Guimarães-Sporting, 3-2

FC Porto-Benfica, 1-2



Classificação



1. Benfica, 11

2. FC Porto, 10

3. Sp. Braga, 7

4. Sporting, 5

5. V. Guimarães, 5

6. Belenenses, 2



O Benfica venceu esta quinta-feira o FC Porto por 2-1 no Olival, assumindo assim a liderança da fase de apuramento de campeão, agora com mais um ponto que os dragões.A equipa portista colocou-se em vantagem aos 48 minutos através de um penálti marcado por Rodrigo Valente. Ronaldo Camará restabeleceu a igualdade aos 58'. O golo do triunfo encarnado surgiu já em tempo de descontos. Tiago Gouveia deu o melhor seguimento a um contra-ataque conduzido por Úmaro Embaló, conseguindo assim a vitória para o Benfica.