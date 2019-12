Benfica vence na deslocação ao Estoril

O Benfica foi este domingo ao reduto do Estoril vencer por 2-1 em partida da 2.ª jornada da série Sul referente à 2.ª fase do campeonato nacional de juvenis.João Resende (28') e António Silva (90'+4) apontaram os golos dos encarnados que valem a liderança isolada da classificação à equipa comandada por Filipe Coelho, depois do triunfo na ronda inaugural.Na próxima jornada, o Benfica recebe a União de Leiria, que está no 8.º e último lugar ainda sem qualquer ponto conquistado.