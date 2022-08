Campeão Sporting ao ataque aplica chapa 8

O Sporting confirmou os predicados de campeão nacional da categoria frente ao Oeiras por um amplo 8-0, fora de casa, mantendo a liderança isolada (embora com mais um jogo) da Série C. Bastaram apenas vinte e cinco minutos para a formação orientada por José João Gomes arrumar com a questão. A superioridade leonina era evidente, mas o conjunto da casa também facilitou a tarefa com muitos erros infantis, sobretudo, na fase de construção. Quem aproveitou as lacunas defensivas foram os avançados verde e brancos, que não desperdiçaram as ocasiões. Marcaram Gabriel Silva, Geovany Quenda-apontou um bis- e Ivanildo Fernandes.

Na etapa complementar, o técnico leonino surpreendeu e colocou em campo um novo trio de ataque. Para muitos foi uma surpresa, mas a qualidade dos intervenientes que vieram do banco, rapidamente dissiparam as dúvidas. Entrou em ação o atacante João Infante, que apontou um hatrick. Pelo meio, Sérgio Matos também fez o gosto ao pé. Foram oito golos sem resposta da melhor equipa diante de um conjunto frágil, que apenas criou perigo na 1ª parte através de Simão Fernandes, o elemento mais inconformado, que rematou para defesa apertada do guardião leonino, David Ianov.