Campeão Sporting vence Benfica no Seixal

O Sporting foi ao Benfica Campus vencer o rival Benfica, por 3-2, na jornada fase do apuramento do campeão do campeonato de juvenis em que os leões já arrebataram o título nacional.Pedro Sanca, Manuel Mendonça e Afonso Moreira apontaram os golos dos verde e brancos enquanto que Mario Tudose e Gustavo Varela marcaram para as águias.Ussumane Djaló (Benfica) e José Silva (Sporting) viram ambos o cartão vermelho na primeira parte deixaram as respetivas equipas a jogar com 10 homens cada.O Sporting finda a época oficial em casa, diante do FC Porto, enquanto o terceiro classificado Benfica defronta na quarta-feira o Belenenses, no Restelo, no último encontro de 2021/22.