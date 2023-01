Clássico testa candidaturas ao título

Sporting e FC Porto defrontam-se hoje (11 horas), em Alcochete, a contar para a 3ª jornada da fase de apuramento de campeão. Ambos entram em campo com seis pontos, tal como Benfica e Sp. Braga e, na perspetiva dos leões, campeões em título, o treinador José João assume que o clássico será um bom teste às capacidades da equipa. "Vai ser um excelente momento competitivo, para crescermos e avaliarmos o ponto em que estamos. O adversário vai levar-nos para patamares em que temos de estar na excelência", disse o técnico, à Sporting TV, acreditando que os verdes e brancos podem ser os primeiros a marcar golos ao FC Porto nesta fase final: "Com a nossa qualidade individual, talento coletivo e organização, vamos criar-lhes problemas que ainda não tiveram e poderemos ser os primeiros a marcar-lhes."Do lado do FC Porto, o técnico Ricardo Costa considera que "o pormenor vai decidir" o clássico, no qual os dragões irão ter pela frente um adversário com jogadores "de qualidade acima da média". "Será uma luta saudável e acreditamos que vamos fazer um bom jogo. O FC Porto pensa sempre em ganhar, em casa ou fora, e sentimo-nos capazes de ganhar este jogo", disse o técnico do FC Porto, ao site do clube.