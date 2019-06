Benfica vence dérbi e fica mais perto do título

O Benfica está mais perto do título depois de vencer no Seixal o Sporting por 2-0. Rafael Brito e Henrique Araújo garantiram o triunfo dos encarnados ainda na 1.ª parte. A equipa de Luís Araújo é líder com 19 pontos, mais oito que o Sporting, 2.º classificado.



80+5' - Final do encontro.



Grande oportunidade para o Benfica! Recuperação de bola dos encarnados com Rafael Brito a atirar por cima à entrada da área.



75' - Substituição no Benfica: sai Gerson Sousa e entra Henrique Pereira.



69' - Substituição no Sporting: sai Nuno Mendes e entra Paulo Agostinho.



67' - Remate de Filipe Cruz na direita mas Diogo Almeida defendeu para canto.



66' - O Benfica continua a dominar o jogo. Mantém-se o resultado de 2-0 a favor dos encarnados.



63' - Cartão amarelo para Ronaldo Camará.



61' - Que falhanço de Diogo Nascimento! Desatenção da defesa do Sporitng permitiu ao jogador do Benfica isolar-se juntamente com Henrique Araújo, mas optou pelo remate... e saiu ao lado. Henrique Araújo ficou a pedir a bola.



59' - Remate rasteiro de Daniel Rodrigues para as mãos de Samuel Soares.



53' - Substituição no Sporting: sai Gonçalo Batalha e entra Daniel Rodrigues.



Remate de Ronaldo Camará muito fraco para as mãos do guarda-redes leonino.



45' - Muito perigo para a baliza do Benfica! Cruzamento de Gilberto Batista na direita com Tiago Tomás a rematar ao lado. Bom lance de Gilberto Batista.



43' - Joelson Fernandes a rematar fora de área, mas a bola a sair muito por cima.



40' - Recomeça a partida.



40' - Substituição no Sporting: sai Alexandre Lami entra Gilberto Batista.



O Benfica domina a seu bel prazer a partida. Os encarnados vencem por 2-0 com golos de Rafael Brito e Henrique Araújo. Em caso de vitória, o a equipa de Luís Araújo ainda não festeja o título mas fica muito perto do objetivo.



40' - Intervalo no Seixal!



38' - GOLO DO BENFICA! (2-0) Está feito mais um dos encarnados. Excelente trabalho de Gerson Sousa na direita que cruza para a área do Sporting onde apareceu Henrique Araújo para finalizar.



34' - O que acaba de fazer Samuel Soares! Livre batido de forma exemplar por Bruno Tavares, a bola ia entrar na 'gaveta', mas o guarda-redes do Benfica teve asas e defendeu para canto.



33' - Cartão amarelo para Rafael Brito (Benfica) por falta sobre Bruno Tavares.



29' - Cartão amarelo para Joelson Fernandes após falta sobre Filipe Cruz. Terceiro cartão amarelo para o Sporting.



25' - GOLO DO BENFICA! (1-0) A dupla Rafael a ser feliz! Canto cobrado por Rafael Rodrigues com Rafael Brito a saltar mais alto que todos e a abrir o marcador. A bola bate ainda no poste antes de entrar.



25'- Grande corte de Nuno Mendes a tirar o pão da bola a Paulo Bernardo! Canto para o Benfica.



18' - Ronaldo Camará esteve na cara de Diogo Almeida mas Eduardo Quaresma apareceu no momento certo para cortar para canto.



17' - Persiste o nulo no Seixal. Ligeira superioridade para o Benfica.



17' - Cartão amarelo para Tiago Tomás por falta sobre Paulo Bernardo.



16' - Ronaldo Camará trava em falta Tiago Tomás. Jogo quentinho no Seixal.



15' - Cartão amarelo para Alexandre Lami (Sporting) após falta dura sobre Henrique Araújo.



13' - Responde o Benfica! Canto despejado para a área do Sporitng e Rafael Brito rematou forte, mas a bola embateu na muralha defensiva dos leões.



10' - Primeira oportunidade do Sporting! Remate forte de João Santos à entrada da área, mas Samuel Soares defendeu com segurança.



5' - Nova investida de Filipe Cruz. Tabela com Gerson Sousa e à entrada da área rematou ao lado. Entrada a todo o gás dos encarnados.



4' - Na sequência do canto, Tomás Araújo saltou mais alto que a defesa do Sporting mas cabeceou por cima.



3' - Que perigo! Excelente remata de Filipe Cruz mas Diogo Almeida sacudiu para canto. Entra melhor o Benfica!



1' - Arranca a partida!



Onze do Sporting: Diogo almeida, Alexandre Lami, Eduardo Quaresma, Rodrigo Rego, Nuno Mendes, João Daniel, Bruno Tavares, Gonçalo Batalha, Tiago Tomás, Tiago Ferreira e Joelson Fernandes.



Onze do Benfica: Samuel Soares; Filipe Cruz, Tomás Araújo, Adrian Bajrami e Rafael Rodrigues; Rafael Brito, Diogo Nascimento e Ronaldo Camará; Paulo Bernardo, Gerson Sousa e Henrique Araújo.



Do lado dos leões, apenas o triunfo interessa à equipa orientada por João Couto, pois esse resultado permitiria reduzir para dois pontos o atraso quando ficarão a faltar três jornadas.



O central Tomás Araújo traçou o objetivo para o dérbi. "É um jogo muito importante na nossa caminhada e vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para ganhar", frisou o jogador.



O Benfica recebe o Sporting, às 17 horas, no jogo grande da 7ª jornada da fase de apuramento de campeão de juvenis. Líder com cinco pontos de vantagem sobre os leões, a equipa encarnada quer vencer de modo a dar um passo importante rumo ao título. "É um jogo aliciante para todos nós e, com toda a certeza, vai ser um grande desafio! Será um grande espetáculo do futebol de formação porque as duas equipas vão dar espetáculo”, afirmou Luís Araújo, treinador das águias.

