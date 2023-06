Diogo Martins mantém Sporting a sonhar com o título

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting confirmou ontem que ainda espreita a possibilidade de revalidar o título de juvenis, ao vencer o Estoril por 4-1 em jogo em atraso da 11ª jornada. A vitória recoloca os leões a 3 pontos das águias, isolados no 2º lugar, e sendo certo que não dependem apenas de si para alcançar o objetivo, são, pelo menos, os mais bem colocados para um possível ‘golpe de teatro’ nas últimas duas jornadas.





Diogo Martins garantiu um triunfo tranquilo para o Sporting com um hat trick que começou cedo a ser desenhado, num belo golpe de cabeça (3’) e com alguma felicidade (12’) a desviar um remate de Ivanildo Mendes. A abrir a segunda parte (50’) não esbanjou a oferta de João Infante. Gonçalo Cardoso (87’) ainda reduziu para o Estoril, mas Telmo Coimbra (90’+3), com um remate em arco, repôs a diferença.