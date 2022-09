Ex-FC Porto brilha nos juvenis da UD Oliveirense

Rodrigo Moreira, de apenas 15 anos, está a viver um bom início de temporada ao serviço dos juvenis da UD Oliveirense. O ex-FC Porto somou uma assistência no primeiro jogo e esteve presente na vitória por 3-0 na segunda jornada. Números que o deixam feliz com o arranque."É muito importante para mim este momento, prova que estou no caminho certo pelos meus objetivos individuais e consequentemente coletivos deste clube. Quero buscar mais e vou trabalhar firme por isto", referiu o o jogador com sete anos de escola do FC Porto, em declarações à assessoria.Rodrigo Moreira, refira-se, já jogou também pelos sub-19 da UD Oliveirense com 15 anos.