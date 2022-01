Fátima-Benfica adiado por Covid-19

O duelo entre Fátima e Benfica, da 9ª jornada da série sul no apuramento para a 4ª fase do campeonato nacional de juvenis, estava marcado para ontem, mas foi adiado devido a casos de Covid-19 e será jogado a 2 de março. A formação das águias, orientada por Filipe Coelho, ocupa o 2º lugar da tabela, a seis pontos do líder Sporting, mas com menos um jogo.

Nova liderança a norte

O Rio Ave bateu Tondela (2-1) e assumiu de forma provisória a liderança da série norte, com 20 pontos, mais um do que o Sp. Braga (menos um jogo). No outro jogo de ontem, na mesma série, Famalicão e Boavista empataram sem golos, resultado que deixa os minhotos no 3º lugar, com mais um ponto e mais um jogo do que o FC Porto (4º).