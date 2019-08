Fátima surpreende Sporting

O recém-promovido Fátima surpreendeu o Sporting ao vencer por 1-0, com o golo da vitória a surgir já na segunda parte. Um duro golpe na estratégia do Sporting, que apostou num futebol mais ligado e com um ataque posicional, que, na primeira parte, rendeu uma bola ao poste, a remate de Rodrigo Ribeiro, e uma boa defesa de António, após cabeceamento de Renato Veiga.





Já o Fátima mudou a forma habitual de jogar e apostou nas transições ofensivas, com Guilherme Nunes e Diogo Gonçalves a explorarem as alas. Com o nulo ao intervalo, os leões surgiram mais pressionantes. A organização defensiva do Fátima não cedeu e procurou sempre lançar os alas. Foi assim que a equipa conquistou o canto que daria o golo.Em desvantagem, João Vargas mexeu na equipa mas o futebol praticado foi sempre previsível, apesar de ter estado perto do empate em dois lances. O Fátima aguentou a vantagem até ao fim e garantiu a segunda vitória consecutiva.