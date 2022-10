FC Porto derrota Sp. Braga na Maia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto segue confortável na liderança da Série A do Nacional de juvenis, ainda sem derrotas ao fim de 11 jornadas, depois de superar pela margem mínima (1-0) o Sp. Braga. Os dragões encontraram, certamente, mais dificuldades do que esperariam, tendo em conta o resultado folgado em Braga (4-1) na 1ª volta desta 1ª fase do campeonato. Mesmo em inferioridade numérica desde os 42 minutos, por vermelho direto a Duarte Nogueira, a equipa de Ricardo Costa conquistou os três pontos, graças ao golo solitário de Gil Martins (56’).