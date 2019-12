FC Porto e Benfica triunfam

Com um bis do ponta-de-lança Vasco Sousa, o FC Porto averbou mais um triunfo, agora com o Tondela, por 3-0, em jogo da 4ª jornada da 2ª fase do Nacional de juvenis. Com menos um jogo, os dragões estão agora a um ponto do líder Rio Ave.

Apesar do ‘lençol’ de água no relvado, assistiu-se a um encontro de qualidade, sobretudo no primeiro tempo. A equipa da casa inaugurou o marcador ao minuto 18, através do central Tiago Carvalho, antes de entrar em ação o ‘homem do jogo’, Vasco Sousa, que bisou em 15 minutos, com pormenores de bom recorte técnico. O triunfo não merece contestação e se mais golos não surgiram deveu-se à boa organização coletiva dos beirões e à boa exibição do guardião Gonçalo Martins.

Já o Benfica não quis ficar atrás dos rivais nortenhos e bateu o Loures, também por 3-0. João Tomé (41’), António Silva (59’) e Rodrigo Matos (90’+4) marcaram.