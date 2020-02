FC Porto 'escorrega' frente ao Sp. Braga e minhotos garantem fase final

O FC Porto perdeu este sábado frente ao Sp. Braga por 2-1 em jogo da 13.ª jornada (Série Norte) da 2.ª fase do campeonato nacional de juvenis.





Miguel Falé abriu o marcador para os minhotos aos 26' e Joel Carvalho empatou já na segunda parte (53'). Rodrigo Macedo sentenciou o marcador aos 82'. Pouco depois Rui Monteiro ainda desperdiçou um penálti: o jogador do FC Porto rematou para uma grande defesa do guarda-redes do Sp. Braga, Martim (86').Com este resultado, e a uma jornada do final da 2.ª fase, o Sp. Braga garantiu a qualificação para a derradeira fase do campeonato: os minhotos somam 25 pontos e os dragões, líderes e já qualificados, têm 31 pontos.