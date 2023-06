Com o título já atribuído ao Benfica, o FC Porto empatou (2-2) em Coimbra, no fecho da fase de apuramento de campeão de juvenis, e termina a prova no 3º lugar. O jogo foi quase sempre equilibrado e bem disputado. Os dragões marcaram logo a abrir, com Rodrigo Mora, aos 2’, a dar vantagem aos azuis-e-brancos, após pontapé de canto. A Académica empatou ainda na primeira parte, por intermédio de Simão Santos. Logo após o intervalo 46’), o FC Porto voltou a ganhar vantagem, com Anhá Candé a concluir uma boa jogada coletiva. No entanto, os estudantes não desistiram e conseguiram conquistar um merecido empate, graças ao golo de João Coelho (59’).