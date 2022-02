FC Porto goleia 12-0 em Tondela e passa para a liderança da Série Norte

O FC Porto goleou em Tondela, por 12-0, em jogo em atraso da 7ª jornada, e saltou para a liderança da Série Norte do Apuramento de Campeão do Nacional de Juvenis.Os dragões estão agora empatados em pontos com o Sp. Braga, com 25, mas têm vantagem na diferença de golos, com 31-10 (+21) contra 30-15 (+15) dos arsenalistas.