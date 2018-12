FC Porto goleia Sp. Braga no Olival por 4-1

O FC Porto goleou este domingo o Sp. Braga por 4-1 no Olival, em jogo da segunda jornada da segunda fase (Série Norte) do campeonato nacional de juvenis.Francisco Conceição (filho de Sérgio Conceição) adiantou os dragões aos 23 minutos, com Telmo Neves a empatar aos 26'. Diogo Abreu devolveu a vantagem aos azuis e brancos aos 32', Leandro Dias fez o terceiro aos 50' e Pedro Vieira fechou o marcador de penálti aos 64'.O FC Porto ocupa assim o segundo lugar do campeonato, com 4 pontos, enquanto o Sp. Braga é último, com duas derrotas em dois jogos.