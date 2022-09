FC Porto triunfa na receção ao Famalicão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dez minutos foram suficientes para o FC Porto carimbar a quarta vitória consecutiva na Série A do Nacional de Juvenis. Os dragões ganharam, até agora, todos os jogos no campeonato e com números que não deixam dúvidas: 17 golos marcados e 3 sofridos.

Ontem, despacharam o assunto bem cedo, pois começaram a decidir o jogo logo ao minuto 3, num penálti convertido por João Teixeira. Antes que o Famalicão conseguisse responder à desvantagem, a equipa de Ricardo Costa marcou o 2-0, por Gonçalo Sousa, e assim ficou praticamente decidido o vencedor. A formação visitante bateu-se bem, principalmente na defesa, evitando de todas as formas o 3-0 e podia mesmo ter reduzido perto do final do jogo.

Hoje há dérbi em Alcochete

Hoje completa-se a 5ª jornada e com destaque para o dérbi lisboeta na Série C. O Sporting recebe o Benfica num jogo entre duas equipas ainda sem derrotas no campeonato.