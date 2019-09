FC Porto vence Boavista e segue sem sofrer golos

A equipa de juvenis do FC Porto somou a quinta vitória da fase inicial do Campeonato Nacional, após ter derrotado o Boavista por 3-0 este sábado, resultado que só ganhou corpo na segunda parte. Com esta vitória, os azuis e brancos comandam isolados a Série B, com a particularidade de, além de totalistas, serem a única equipa da série que ainda não consentiu qualquer golo.





Ao intervalo, os dragões deram mais força ao setor ofensivo com a entrada de Joel Carvalho, um dos grandes goleadores da equipa. Contudo, o golo inaugural só surgiria ao minuto 59', por intermédio de Lucas Gomes, que acabaria por ser a figura do jogo ao bisar ampliando a contagem ao minuto 66.O Boavista bem tentou alvejar a baliza contrária mas foram os azuis e brancos quem marcou de novo, desta feita por Joel Carvalho (85’). O triunfo do FC Porto até poderia ter sido mais dilatado, mas a boa exibição do guardião axadrezado evitou males maiores.