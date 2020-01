FC Porto vence Chaves e segue na liderança

O FC Porto recebeu e venceu este sábado o Chaves por 1-0 em duelo da 7.ª jornada da 2.ª fase na Série Norte do Nacional de Juvenis.

O avançado Umaro Candé apontou o único golo do encontro e garantiu três pontos aos jovens dragões, que seguem na liderança da classificação, agora com 15 pontos. Já o Chaves segue no 7.º e último lugar, com sete pontos conquistados.

A jornada fica apenas completa no domingo, quando o V. Guimarães receber o Tondela. Em caso de triunfo, os minhotos podem ascender ao segundo lugar da classificação.