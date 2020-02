FC Porto vence em casa do Tondela

A vitória por três golos dos dragões em Tondela espelha a diferença entre as duas equipas. Depois de um início em que os beirões ainda assustaram, o primeiro golo mudou a partida. Aos 17’, Rodrigo Fajardo travou Umaro na área e Rui Monteiro transformou o penálti.

A abrir a segunda parte, Tiago Carvalho marcou o segundo e o jogo ficou decidido. Aos 71’, Rui Monteiro bisou, com a bola ainda a tabelar num defesa tondelense antes de entrar na baliza. As substituições tornaram o jogo mais dividido, mas com os portistas a controlarem o tempo e a larga vantagem.