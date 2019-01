FC Porto vence Tondela por 2-1

O FC Porto venceu em Tondela um jogo que dominou, principalmente na primeira parte, período no qual marcou 2 golos. A segunda foi mais dividida, com o Tondela a conseguir reduzir, mas sem nunca colocar em causa a vitória portista. A equipa de Tulipa entrou forte, mas a primeira ocasião de golo pertenceu ao Tondela com Diogo Nunes, dentro da área, a rematar ao lado. O lance não motivou a equipa da casa e, aos 20 minutos, o FC Porto adiantou-se, por Francisco Ribeiro. O domínio portista manteve-se e, ao minuto 30, Mauro Ribeiro, com excelente execução técnica, fez um chapéu a Gonçalo Martins, ampliando a vantagem.

No segundo tempo, o Tondela procurou sempre um golo que o recolocasse na discussão do resultado. Acabou por consegui-lo quando, na sequência de um canto, Tiago Nunes, com um espetacular remate de primeira, reduziu (60). Uma espécie de último suspiro da equipa beirã, que já não teve forças para chegar ao empate.