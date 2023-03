Golos de Gonçalo Sousa dão ânimo ao FC Porto

Com um hat trick de Gonçalo Sousa, o FC Porto venceu a Académica por 4-0 e continua a perseguir o líder Benfica. O muro construído pelos estudantes durou 43’, altura que o jovem avançado portista marcou o primeiro... de calcanhar. Que belo golo! Com nove jogadores sempre atrás da linha da bola, deixando apenas João Coelho no ataque, a Académica procurou contrariar o poderio dos dragões, mas sofreu o segundo em cima do intervalo, de novo por Gonçalo Sousa.

Na segunda parte, a Académica alterou o sistema com o intuito de dar alguma réplica, mas sem sucesso e, aos 61’, Gonçalo Sousa, com um excelente golpe de cabeça, assinou o hat trick. Aos 82’, Gil Martins apontou o golo que sentenciou o triunfo portista, frente a uma equipa que não fez um remate enquadrado com a baliza de Denis Gutu.