Há clássico entre FC Porto e Sporting na 3.ª jornada

A fase de apuramento de campeão de juvenis arranca com o Sporting, detentor do título, a receber o Feirense. O calendário ficou ontem definido – tal como o da fase de permanência e descida –, embora ainda sem datas para o arranque. O primeiro clássico, entre dragões e leões, acontecerá logo na 3.ª jornada, enquanto a ronda seguinte terá um dérbi, com o Benfica a receber o Sporting. Nos restantes jogos da 1ª jornada, o FC Porto desloca-se ao terreno do Sp. Espinho; o Benfica mede forças com a Académica; há dérbi no Minho, com o V. Guimarães a visitar Braga, e um Torreense-Estoril.