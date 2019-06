Hugo Oliveira é reforço do Benfica

Hugo Oliveira é o mais recente reforço da formação do Benfica. O defesa-central, de 14 anos, chega ao Seixal proveniente do Rio Ave, emblema ao serviço do qual cumpriu as três últimas temporadas, já depois de uma primeira etapa de três anos no Trofense.





Na última campanha, o defensor realizou 22 partidas pelos vila-condenses, anotou cinco golos e chamou a atenção dos encarnados, que decidiram avançar para a sua contratação.Prestes a completar o 15.º aniversário, Hugo Oliveira irá integrar a equipa de juvenis B das águias.