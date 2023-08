Juvenis do Benfica ganham torneio em Gyor

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A equipa de juvenis venceu o torneio ‘In Memoriam Miklós Fehér’, disputado em Gyor, terra natal do antigo avançado das águias que faleceu a 25 de janeiro de 2004, em Guimarães. O Benfica bateu o Torino por 3-1 (golos de Benjamim Fonseca, Tomás Soares e Francisco Silva) e empatou (0-0) com o ETO Gyor na fase de grupos. Na final, goleada (4-0) ao Banik Ostrava, com golos de Francisco Couto (2), João Afonso e Francisco Silva.