Juvenis do Sporting na final da Saudi Leaders Cup

A equipa de juvenis do Sporting apurou-se esta sexta-feira para a final da Saudi Leaders Cup, um torneio de Sub-17 que reúne na Arábia Saudita várias equipas europeias e árabes da categoria. Nas meias-finais, depois de ter sido primeiro no Grupo A, o conjunto leonino venceu por 4-2 diante do Genk, assegurando desta forma o passaporte para uma decisão que está marcada para domingo, onde terão pela frente o Atlético Madrid.





Comandados por João Vargas, os leões bateram os belgas com dois golos de Skoglund, um de Renato Veiga e outro de Isnaba Mané.