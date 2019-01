Líder Benfica goleia em Leiria

Os juvenis do Benfica golearam, este domingo, em Leiria, por 8-0, com uma exibição que não deixou dúvidas sobre a superioridade das águias.Cruz abriu o ativo logo aos 3' e antes do primeiro quarto-de-hora Gerson fez o segundo da partida. À beira do descanso, Araújo fez o 0-3 (43').Na segunda metade o resultado dilatou-se, com finalizações de Cruz (50'), Henrique (52'), Paulo Santos (55', pb), Jeremy (70') e Araújo (80+2').O Benfica é líder da Série Sul do Nacional de Juvenis, enquanto a formação de Leiria é última.