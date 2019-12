Líder Benfica goleia U. Leiria

O Benfica venceu este domingo em casa a U. Leiria por 5-0, em jogo da 3.ª jornada da 2.ª fase da Série Sul do Nacional de Juvenis.





António Silva e Miguel Pinto bisaram na partida, com Hugo Félix, irmão do futebolista que no verão rumou ao Atlético Madrid por 126 milhões de euros, a fazer o outro golo dos encarnados.Com este triunfo, o Benfica soma 9 pontos e mantém-se como líder.