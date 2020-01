Líder FC Porto vence Sp. Braga

O FC Porto foi ao terreno do Sp. Braga este domingo vencer por 2-0, em jogo da 6.ª jornada da 2.ª fase da Série Norte do Nacional de Juvenis.





Martim Tavares colocou os azuis e brancos na frente do marcador ainda na 1.ª parte, enquanto no segundo tempo o golo da formação portista foi marcado por Lucas Gomes.O Fc porto mantém-se na liderança da Série Norte do Nacional de Juvenis; já o Sp. Braga ocupa a última posição com apenas 4 pontos somados nesta segunda fase de competição.