Manuel Campos deixa Académica e reforça Benfica

A equipa de juvenis do Benfica vai ser reforçada por Manuel Campos. O anúncio foi feita pela Académica no Facebook, equipa que o jovem representava."A Direcção da Associação Académica de Coimbra/OAF vem por este meio informar os sócios, adeptos e demais interessados que chegou a acordo com o Sport Lisboa e Benfica para a transferência de Manuel Campos, jovem atleta de 15 anos que representava, até ao momento, a nossa equipa de Juvenis.Para além do valor recebido pela transferência, a Académica garantiu ainda uma percentagem do passe do jogador, assegurando assim direitos económicos em caso de futura venda.A Académica reconhece ao Manuel Campos a dedicação exemplar que sempre teve enquanto representou a nossa Instituição e deseja o maior sucesso nesta nova etapa da sua vida desportiva, na certeza de que a decisão tomada respeita os melhores interesses de todas as partes envolvidas".