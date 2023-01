Moreira, extremo formado no FC Porto, cresce na UD Oliveirense: «Tem sido fantástico»

Depois de anos ligado ao FC Porto, Moreira tem vindo a crescer ao serviço da UD Oliveirense. O extremo já leva cinco golos esta época nos juvenis do emblema do distrito de Aveiro, o último dos quais frente ao Feirense, e foi utilizado em todas as partidas. Em declarações à assessoria, o avançado diz-se feliz com o atual momento."Viver este momento tem sido fantástico a nível pessoal. Estou muito feliz por tudo isto. Marcar golos, ajudar em todas as partidas. Quero manter o meu foco para continuar a conquistar ainda mais coisas neste ciclo", referiu.