Nogueirense FC sobe de forma inédita aos nacionais de juvenis

Foi com uma vitória em casa do Penafiel, por 2-1, no último sábado, que os juvenis do Nogueirense FC atingiram, pela primeira vez na sua história, os campeonatos nacionais do escalão. A festa foi de arromba desde o apito final em Penafiel até, por volta da meia-noite, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Não percebeu?

Nós explicamos. É que o adjunto do treinador Ricardo Braziela, Guilherme Carvalho, não pôde estar presente no jogo porque tinha avaliação do seu curso de mestrado que frequenta em Barcelona. No final da partida, na roda do grupo, o técnico principal desafiou os seus jogadores a ir esperar Guilherme Carvalho. O desafio alastrou-se à direção e aos familiares de jogadores e funcionários...O voo tinha chegada marcada para as 23h45 e o braço-direito de Braziela encontrou cerca de 100 pessoas em clima de festa à sua espera...O adjunto não conteve as lágrimas!

Esta temporada tem sido uma longa caminhada do conjunto sub-17 do clube da freguesia de Nogueira, na Maia. Foram até agora 32 jogos, 26 vitórias, três empates, quatro derrotas, 75 golos marcados e 22 sofridos. Faltam ainda dois jogos para terminar o apuramento do campeão e, conquistada a promoção, os jovens nogueirenses querem juntar-lhe o título de campeão da 1ª divisão de juvenis da AF Porto.