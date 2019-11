O resultado 'obsceno' do FC Porto-Seia em juvenis

A equipa de juvenis do FC Porto goleou (19-0) o Seia, em jogo de abertura da 11.ª jornada da Série B do campeonato nacional do escalão.





Úmaro (5), Martim (4), Joel (4), Lucas (2), Rei, João Tomás, Barros e Candé fizeram os golos da formação da cidade Invicta, que nos primeiros 45 minutos já registava um 8-0 favorável para os dragões.Com este resultado, o FC Porto mantém a liderança da Série B, com 31 pontos, juntando 61 golos marcados e apenas dois sofridos. Já o Seia é último classificado, com zero pontos e dois golos marcados e... 93 sofridos.