Padroense garante permanência na 1ª divisão nacional

O Padroense garantiu este domingo a manutenção no principal escalão de sub-17, fechando a fase de permanência com uma goleada (8-1) ao Anadia. É a primeira vez na história do clube, desde que deixou de funcionar como satélite do FC Porto, que o emblema da Padrão da Légua, Matosinhos, vai estar dois anos seguidos no campeonato nacional da 1ª divisão de juvenis e com uma equipa composta por jovens futebolistas que na época anterior atuavam nas 2ª (80%) e 1ª (20%) divisões distritais da AF Porto.





Além da permanência, o Padroense teve ainda a capacidade de projetar alguns dos seus jovens jogadores para clubes de maior dimensão, a nível da região, como Trofense ou Leça. Destaque ainda para Luisinho, o melhor marcador da equipa matosinhense, com 18 golos, a que junta duas assistência e a participação em vários estágios de observação da seleção nacional de sub-17 - treinada por Filipe Ramos.Em evidência esteve também o técnico Paulo Marques, pela qualidade do futebol praticado pela sua equipa e pelo facto de esta ser a sua primeira temporada ao serviço do emblema de Padrão da Légua. Em declarações a Record, o treinador natural de Vila Nova de Gaia não esconde o entusiasmo pelo trabalho desenvolvido esta temporada. "É um orgulho imenso treinar estes rapazes. Acreditaram sempre numa ideia que lhes foi proposta e, a partir daí, todos juntos, caminhámos num só sentido, promovendo jogadores e garantindo a permanência no campeonato nacional da 1ª divisão de juvenis", destaca o técnico, de 43 anos, com passagens por clubes como Leixões, Sp. Espinho ou Lusitânia Lourosa.