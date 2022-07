Paulo Marques treina os sub-17 do Padroense

Paulo Marques é o novo treinador da equipa de sub-17 do Padroense, que, na próxima época, vai disputar o campeonato nacional de juvenis. O técnico natural de Vila Nova de Gaia vai ter como adjuntos Vítor Cardoso, com quem trabalha há três temporadas, e Rui Quinta, que se junta agora à sua equipa técnica.Paulo Marques regressa assim ao futebol de formação, depois de uma experiência no futebol sénior, ao serviço do Perosinho, 7º classificado da Divisão de Elite da AF Porto, e logo para representar um dos 12 clubes que, em Portugal, têm o estatuto de entidade formadora cinco estrelas. O clube da Senhora da Hora teve também vários anos de ligação ao FC Porto, ligação esta que terminou no fim da última temporada.Agora, o conjunto de Padrão da Légua segue o seu caminho, com os sub-15 a lutarem pela subida à 1ª divisão do campeonato de iniciados, os sub-19 a tentarem a promoção ao escalão principal da sua categoria, onde já se encontra o conjunto treinado por Paulo Marques, que, ao longo de uma carreira de quase uma década, esteve ao serviço de FC Porto [Dragon Force], Leixões, Sp. Espinho e Lusitânia de Lourosa.