Rio Ave denuncia agressão de jogador do Boavista e do pai a atleta dos sub-17

O Rio Ave emitiu, este sábado, um comunicado a repudir a agressão de que Tiago Lucas, jogador dos sub-17, terá sido alvo por parte de um jogador do mesmo escalão do Boavista e pelo respetivo pai, no final do jogo entre as duas equipas.De acordo com a nota emitida pelo emblema rioavista, o episódio aconteceu já no exterior do Complexo Desportivo dos vila-condenses, espaço onde o referido atleta dos axadrezados, expulso da partida, e o tal familiar se encontravam a aguardar."Após o final do jogo, e numa altura em que os atletas saíam do Complexo, o jogador da equipa sub17 do Rio Ave FC, Tiago Lucas, foi abordado já no exterior, por um jogador do Boavista FC e pelo seu pai, tendo sido cobardemente agredido por ambos", escreveu o Rio Ave.Ainda segundo o emblema de Vila do Conde, o caso foi reportado "às autoridades policiais" e o jogador foi "observado no hospital"."O Rio Ave Futebol Clube emite o presente comunicado no seguimento de factos ocorridos na manhã de hoje, 13 de Maio de 2023, após o encontro do Campeonato Nacional de Juvenis, entre o nosso Clube e o Boavista Futebol Clube, realizado no Campo Sintético n.º1 do Complexo Desportivo do Rio Ave FC.Após o final do jogo, e numa altura em que os atletas saíam do Complexo, o jogador da equipa sub17 do Rio Ave FC, Tiago Lucas, foi abordado já no exterior, por um jogador do Boavista FC e pelo seu pai, tendo sido cobardemente agredido por ambos.Este comportamento bárbaro e criminoso foi já reportado às autoridades policiais, tendo o nosso jogador sido observado no Hospital.O Rio Ave FC condena veemente que em 2023 ainda existam comportamentos desta índole na nossa sociedade e, particularmente, no espectro formativo do nosso futebol, infelizmente mais recorrentes do que aparentam, e lamentavelmente com o envolvimento e incentivo de pais que dão um péssimo exemplo de cidadania aos seus descendentes.Os valores e a missão formativa que defendemos não compactuam com qualquer tipo de violência.Sabemos, contudo, reconhecer que se trata de um ato isolado, da exclusiva responsabilidade de um pai e do seu filho, que em nada belisca a instituição Boavista Futebol Clube."