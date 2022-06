Sp. Braga decide na 2ª parte e supera FC Porto

Perseguidor direto do líder Sporting, que só entra hoje em campo, o Sp. Braga venceu na receção ao FC Porto e continua na luta pela conquista do título nacional de juvenis, tendo reduzido – à condição – para 3 pontos a desvantagem para os leões. Numa primeira parte sem golos, houve, ainda assim, mais Sp. Braga. O guardião portista Gonçalo Ribeiro destacou-se em dois lances (7’ e 13’) travando o golo dos arsenalistas. Os dragões sacudiram a pressão inicial, mas o adversário voltou à carga perto do intervalo. A segunda parte continuou a ser de domínio caseiro e Diogo Pereira (55’), trouxe justiça ao duelo, abrindo caminho para o triunfo do Sp. Braga, confirmado por Afonso Machado, aos 69’. O golo de Agbonifo (90’+1) já chegou tarde.