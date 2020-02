Sporting aplica chapa 7 ao Eléctrico

Os juvenis do Sporting não encontraram quaisquer dificuldades na receção ao Eléctrico e golearam por 7-0, em embate da 11ª jornada da Série C da fase de manutenção/descida.





Os golos da formação orientada por João Vargas foram apontados por Diogo Cabral (5'), Nélson Pereira (17' e 24'), Rafael Alcobia (20' e 45'), Rodrigo Marquês (76') e Adriano Almeida (80').Desta forma, os leões lideram de forma isolada, com 53 pontos, à espera do que o Sacavenense (50 pontos) fará no domingo, na deslocação ao terreno do Sintrense (11 horas).