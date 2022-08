Sporting avassalador na visita ao Estoril: leão goleia por 7-1

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting soma e segue neste arranque da fase regular sub-17. Os leões, campeões em título, conquistaram a quarta vitória consecutiva, desta feita, fora de casa, às custas do Estoril por amplo 1-7, mantendo-se na liderança da Série C (embora com mais um jogo). Importa referir também que Bernardo Vital, defesa-central da equipa principal estorilista, esteve a assistir ao encontro. Os primeiros 45 minutos foram suficientes para os comandados de José João Gomes vincarem a sua superioridade. Aos 11’, o defesa-direito Mamadú Queta abriu o caminho para a goleada, seguido, posteriormente, por Manuel Kissanga (18’), Gabriel Silva (22’), Eduardo Felicíssimo (26’) e Micael Sanhá (40’).

Na etapa complementar, João Infante desperdiçou um penálti, mas redimiu-se aos 77’, apontando o 0-6. O Sporting baixou a intensidade e os canarinhos aproveitaram para causar perigo. Depois do remate de Diogo Ferreira à barra, a formação da Linha conseguiu marcar o golo de honra através de Rodrigo Deus (86’), num pontapé de canto em que o guardião Martim Botão e a defesa leonina facilitaram na abordagem ao lance. Todavia, antes do apito final, Micael Sanhá voltou a aparecer e fez o segundo golo da conta pessoal na partida, selando o resultado final.